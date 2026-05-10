Asesinan a una mujer en barrio del municipio Sucre

CARACAS.- De un disparo en el rostro fue asesinada la mañana de este domingo una mujer de nacionalidad colombiana que residía en el barrio La Lira del municipio Sucre.

La víctima fue indentificada como Sujei María Terán, de 25 años de edad y, según amigos y vecinos, salió de la casa donde se encontraba luego que recibiera una llamada en la que le informaron que le entregarían un dinero que le debían.

Las personas alrededor no presenciaron los hechos, pero al pasar un rato escucharon el disparo y cuando llegaron al sitio Terán se encontraba sin vida.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y conocer a los responsables del suceso.

Sijei María se había mudado hace apenas un mes al sector.

Unión Radio