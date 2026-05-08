Argentina pone a disposición pruebas de hantavirus a países afectados por brote en crucero

BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino enviará insumos y asistencia técnica a los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado 1° de abril, según informaron este viernes fuentes oficiales.

«Ante los casos de hantavirus vinculados al buque MV Hondius, que recaló en el puerto de Ushuaia durante su itinerario, activamos una respuesta estratégica para asistir a los países involucrados e investigar preventivamente el posible origen del brote para proteger la salud de los argentinos», expresó el Ministerio de Salud en un comunicado.

El texto precisó que Argentina «enviará insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus» a los países que así lo requieran, y subrayó que estas pruebas incluirán ARN del virus Andes, variante común en la región e identificada en los casos detectados en el crucero.

Además, puso a disposición placas de ELISA, un tipo de prueba específica para detectar anticuerpos o antígenos del virus, así como asistencia técnica a través de guías de diagnóstico y protocolos de tratamiento.

Las autoridades sanitarias argentinas informaron además que han avanzado en la reconstrucción epidemiológica del recorrido realizado por los primeros casos detectados en el barco, aunque reiteraron que “hasta el momento, no se identificaron casos asociados al evento” dentro del país.

El Ministerio de Salud argentino recordó que en lo que va de 2026 se notificaron 42 casos de hantavirus en el país y sostuvo que Argentina cuenta con “protocolos, herramientas de detección y vigilancia sostenida” frente al virus.

El brote, actualmente bajo seguimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó hasta ahora tres personas fallecidas y otros varios casos sospechosos entre pasajeros del crucero y personas que estuvieron en contacto con algunos de los afectados ya fuera de la embarcación, en distintos países.

El crucero continúa su ruta hacia el puerto canario de Granadilla (España), adonde tiene previsto llegar en la madrugada del domingo, sin que ninguna de las 147 personas a bordo presente síntomas de hantavirus, según la última información proporcionada este viernes por la naviera que opera el barco.

EFE