Análisis Tanus prevé segunda vuelta electoral »reñida» en Colombia

CARACAS.-El director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, Juan Carlos Tanus, consideró que la segunda vuelta a las elecciones presidenciales del país vecino que inició este 15 de junio será «reñida y polarizada».

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, sostuvo que el voto en el extranjero podrían «ser determinante».

«Todavía no se marcan tendencias, sin duda, yo creo en el análisis que hemos leído, con los 136 grupos de colombianos y colombianas que estamos en el exterior, que no va a ser fácil ganarle a Abelardo de la Espriella en el exterior, la diferencia fue muy grande, una diferencia altísima», dijo al referirse a los resultados obtenidos durante la primera vuelta.

En su análisis sostuvo que también será «muy positivo las alianzas que se han hecho dentro de Colombia en torno al candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

Recordó que durante esta semana unos 56 mil colombianos que residen en Caracas pueden ejercer su voto en los comicios que definirán al nuevo jefe de la Casa de Nariño.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio