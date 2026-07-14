American Airlines inaugura ruta diaria entre Miami y Maracaibo

MIAMI.- Mientras Venezuela continúa recuperándose de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, American Airlines reafirmó hoy su compromiso con el país con el lanzamiento de un nuevo servicio al Aeropuerto Internacional de Maracaibo (MAR). Esta expansión se suma al reciente regreso de American a Venezuela y refuerza su papel en la restauración de la conectividad internacional.

La nueva ruta operará diariamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a bordo de aeronaves Embraer 175, ofreciendo a los clientes una experiencia de viaje cómoda y confiable, con opciones de cabina premium y Wi‑Fi de alta velocidad gratuito patrocinado por AT&T.

“El lanzamiento de hoy refleja nuestro compromiso continuo con Venezuela y el importante papel que desempeña el transporte aéreo para acercar a las personas”, afirmó Pascual Álvarez, Director General para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. “En un momento en el que la conexión y el apoyo son más importantes que nunca, nos enorgullece seguir invirtiendo en Venezuela y ampliando las oportunidades para sus comunidades. Junto con nuestro regreso a Caracas, esta nueva ruta a Maracaibo refleja nuestra confianza en Venezuela y nuestro compromiso a largo plazo”.

Horario MIA-MAR

Ruta Notas del servicio Hora de salida* Hora de llagada* Equipo MIA-MAR Vuelo diario a partir del 14 de julio, 2026 10:10 a.m. 1:30 p.m. Embraer E175 MAR-MIA 2:10 p.m. 5:15 p.m.

*Hora local. Los horarios están sujetos a cambios. Para consultar la información más actualizada, visite aa.com.

El apoyo de American a Venezuela

En los días posteriores a los terremotos, American operó un vuelo humanitario especial al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS), en Caracas, transportando más de 4.000 kilos de suministros esenciales, entre ellos alimentos, agua, fórmula para bebés, pañales y productos de higiene, para apoyar a las comunidades afectadas. La aerolínea también implementó medidas de asistencia para los clientes, incluyendo límites máximos en las tarifas aéreas y opciones de viaje flexibles para quienes se vieron afectados por el cierre temporal del aeropuerto.

American tiene previsto reanudar el servicio a Caracas (CCS) una vez que el aeropuerto reabra para operaciones comerciales.

Sobre American Airlines Group (NASDAQ: AAL)

American Airlines es una aerolínea global de primera categoría que conecta una mayor parte de Estados Unidos con el resto del mundo. Con unos orígenes que se remontan a una empresa de correo aéreo del Medio Oeste de Estados Unidos en 1926, American opera actualmente más de 6.000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países y atiende a más de 200 millones de clientes al año. Impulsado por un equipo orgulloso y talentoso de 130 000 profesionales de la aviación, el equipo de American hace realidad cada día el propósito de la aerolínea: cuidar de las personas en el viaje de la vida.

La aerolínea más grande del mundo celebra con orgullo su centenario en 2026, alcanzando un hito que refleja un siglo de innovación y el espíritu «Forever ForwardSM» que cambió el sector y el mundo. American introdujo el primer servicio regular de carga aérea, la primera sala VIP de aeropuerto y el primer programa de fidelización de una aerolínea, y sigue reinventando la experiencia del cliente en la actualidad. La aerolínea es también miembro fundador de la alianza oneworld, cuyos miembros prestan servicio a más de 900 destinos en todo el mundo.

Nota de prensa