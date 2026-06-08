Alí Daniels analiza los avances sobre la reforma al sistema judicial y la Ley de Amnistía

CARACAS.- El abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cuestionó la manera en que se lleva a cabo los preparativos para la reforma judicial, porque a su juicio, no se trata de una «repartición entre partidos».

«Hay cosas que hay que hacer desde el punto de vista institucional y lo primero es reconocer (…) los jueces siguen diciendo que reciben órdenes, entonces ¿Qué reforma judicial se puede hacer cuando los jueces siguen diciendo que esperan órdenes para poder actuar? lamentablemente, se están repitiendo los mismos vicios que se cometieron en la Fiscalía y Defensoría; solo que ahora se agrega una especie de repartición entre partidos. Un tribunal supremo donde haya mayoría oficialista, pero con dos o tres representantes de otros partidos políticos, eso no es la justicia independiente e imparcial que exige la Constitución. Entonces, como verás este proceso no empezó bien y no puede terminar mejor», expresó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programas Entre Líneas de Unión Radio .

Por otra parte, Daniels sugirió que la actual defensora del pueblo, Eglée González Lobato, haga un desempeño imparcial e íntegro ante los casos de los detenidos; mientras que el fiscal, Larry Devoe, debe «tomar medidas sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas».

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