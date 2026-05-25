Uganda confirma dos nuevos casos del virus del ébola y acumula ya siete

NAIROBI.- Dos nuevos casos del virus del Ébola se han detectado en Uganda, lo que eleva a siete los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el Ministerio de Salud ugandés.

«Los dos nuevos casos confirmados son trabajadores de la salud ugandeses que trabajan en un centro de salud privado en Kampala», afirmó el director general de Servicios de Salud, Charles Olaro, en un comunicado.

Olaro precisó que ambos pacientes «han sido ingresados ​​en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica», y que «todos los contactos vinculados a los casos confirmados están siendo registrados para su seguimiento por los equipos de respuesta».

El Ministerio de Salud recomendó a la población que informe «de inmediato» al centro médico más cercano de cualquier persona que presente «síntomas compatibles con la enfermedad».

«La detección y el tratamiento precoces -añadió- mejoran considerablemente las probabilidades de supervivencia y ayudan a prevenir la propagación de la enfermedad».

El pasado sábado, las autoridades sanitarias ugandesas reportaron tres nuevos casos del virus del Ébola, entre ellos «un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado en el país» y que «actualmente está recibiendo tratamiento».

Los otros dos corresponden a «una trabajadora de la salud ugandesa que se expuso al virus mientras atendía al primer caso confirmado en el país» y que «también está recibiendo tratamiento»; y a una mujer congoleña, residente en la RDC, que entró en Uganda.

Hasta este sábado, Uganda había confirmado dos casos positivos de ébola importados de la RDC, incluido un fallecido en un hospital privado de Kampala.

EFE