Activaron planes de educación y prevención de sismos en Mérida

CARACAS.- Autoridades del municipio Alberto Adriani, en el estado Mérida, activaron planes educativos y preventivos para que las personas tengan información de como actuar, antes, durante y después de un sismo.

El alcalde de la localidad, Lisandro Segura, indicó que se han celebrado a la fecha más de 200 asambleas ciudadanas con el propósito de orientar a la población, teniendo en cuenta que dicha zona está cerca de la falla de Boconó.

«Hemos comenzado a desarrollar charlas de educación para preparar a nuestra ciudadanía en cuanto a qué hacer antes, durante y después de un terremoto ante esta realidad sísmica», señaló el mandatario.

Por su parte los centros de acopio del eje panamericano siguen activos recibiendo insumos médicos, alimentos y otros instrumentos de primera necesidad para distruirse en las zonas más afectadas.

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