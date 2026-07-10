Conatel articula esfuerzos junto a empresas y cooperación internacional para activar plan de conectividad en La Guaira

CARACAS.- Con el firme compromiso de garantizar los servicios esenciales de telecomunicaciones y dar una respuesta inmediata a la contingencia que se vive en el estado La Guaira, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) coordina el acompañamiento técnico y el despliegue de estrategias de vanguardia orientadas a restablecer la conectividad en la denominada “Zona Cero” del Litoral Central.

En el marco de una reunión de trabajo que se desarrolló entre representantes de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), del Programa Mundial de Alimentos (WFP), del equipo de voluntarios de Luxemburgo, del operador G-Network y de la Dirección Conjunta de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (DICOFANB), se establecieron acciones para definir objetivos operativos en aras de levantar las comunicaciones en la entidad.

Esta cooperación internacional y local busca aprovechar la infraestructura de fibra óptica instalada en la región para desplegar soluciones de conectividad inalámbrica de manera expedita. Para optimizar este trabajo, la empresa G-Network, operador local de La Guaira, proveerá la infraestructura compatible necesaria con miras a superar la avería masiva. Los enviados de Luxemburgo aportarán equipos de telecomunicaciones, mientras que la Comisión, como articulador principal, asegurará la conectividad y supervisará que los equipos sean compatibles para integrarlos de manera correcta a la infraestructura de red.

El plan de conectividad consiste en utilizar la infraestructura de fibra óptica recuperada por G-Network para la conexión de los Puntos de Acceso (AP), en los lugares donde no hay conectividad, usando la infraestructura de G-Network.

El objetivo primordial es habilitar conexiones estables para el uso de la población, los equipos de rescate y el personal operativo.

La implementación de estas estaciones ofrece un soporte provisional mientras los técnicos avanzan en las reparaciones profundas del cableado subterráneo y aéreo.

Conatel reitera su compromiso con el pueblo venezolano y reafirma su rol al resolver de forma efectiva las contingencias de red. Con esta acción, la institución asegura el acceso oportuno a la información y sostiene que la prioridad es atender las necesidades básicas de conexión a la población.

Nota de prensa