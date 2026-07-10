¿Cómo solicitar una inspección en tu comunidad tras los terremotos?

CARACAS.- La Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura informó cuáles son los pasos a seguir para solicitar una inspección en las comunidades, para supervisar los posibles daños ocasionados por los terremotos.

La información se compartió a través de su cuenta de Instagram en la cual detallaron que los interesados deben ingresar a la página web venapp.com, dirigirse a la sección “Línea 58”, seleccionar la opción “crear reporte”, eligir la categoría “Terremoto 24J” y luego “vivienda y edificaciones”.

Posteriormente, indicar el estatus de la estructura y procede a realizar la solicitud “personal” (con tus datos) o bajo la modalidad de “reporte colectivo” (con las cédulas de por los menos 10 vecinos), indica tu ubicación exacta y adjunta fotografías del caso. Luego, presiona el botón “enviar” y en los próximos días será contactado.



Asimismo, indicaron que si formas parte de una Red de Articulación Sociopolítica (RAS) o eres líder de comunidad, puedes ingresar al portal web del 1×10 del Buen Gobierno (o a través del menú del 1×10 en la Plataforma Patria). Desde allí, los jefes de equipo pueden registrar casos, organizar a 10 integrantes y vincular solicitudes. En la Plataforma Patria también se encuentra disponible la encuesta “Contingencia 2026” donde puedes informar el estatus de tu vivienda.

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