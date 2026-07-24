Conoce el pronóstico del Inameh para este #24Jul

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este viernes que en varias regiones del país se pueden registrar precipitaciones a lo largo del día. El boletín señala que la onda tropical número 29 ya se desplaza por el territorio nacional e interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la vaguada monzónica, esta última con incidencia en el occidente. Además, persisten las concentraciones de leves a moderadas del polvo sahariano.

Sin embargo, el Inameh señaló que durante la mañana hay previsiones de un cielo con nubosidad parcial con áreas despejadas en buena parte de Venezuela, aunque hay estimaciones de partes nubladas asociadas a lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas de Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Zulia y norte del Esequibo.

Además, se esperan precipitaciones de menor intensidad en Lara, Guárico, Yaracuy, Monagas, este de Falcón y norte de Aragua, aunque tampoco se descarta que en la Gran Caracas se evidencien lloviznas.

Para después del mediodía, el Inameh pronostica un aumento en la cobertura nubosa y, en algunos casos, asociada a precipitaciones de variada intensidad que pueden afectar áreas de Bolívar, Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Guárico, Amazonas y sur de Monagas.

En la Gran Caracas, que comprende Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el Inameh detalla que en horas matinales hay previsiones de cielo con nubosidad parcial a fragmentada, que alternará con algunos mantos nubosos, y que traen lluvias o lloviznas en las zonas montañosas. Ya para la tarde y noche se prevé un cielo de parcial a despejado con poca probabilidad de que haya precipitaciones.

Se esperan acumulados pluviométricos máximos entre dos y 30 milímetros (mm), mientras se espera la llegada de dos ondas tropicales adicionales: la 30, que se estima su arribo entre el domingo y lunes y la 31, cuya fecha estimada para verla en el Esequibo es entre el 29 y 30.

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