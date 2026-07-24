Urgen a familiares a identificar 38 niños fallecidos en sismos en La Guaira

CARACAS.- El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses -Senamecf- y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitieron un comunicado oficial de urgencia para acelerar la identificación de 38 cuerpos de niños, niñas y adolescentes que continúan resguardados en la morgue temporal de La Guaira tras el desastre sísmico.

Los cuerpos corresponden a menores fallecidos por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron gran parte de la entidad el pasado 24 de junio. El balance oficial de las autoridades ya reporta la lamentable cifra de 5.398 fallecidos en el territorio nacional.

“El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), convoca a los familiares que aún no han encontrado a sus niños, niñas y adolescentes a dirigirse a su sede habilitada en Bolipuertos Los Silos, estado La Guaira, donde actualmente se encuentran 38 cuerpos que no han sido reclamados por familiares”, señala el comunicado.

Debido al colapso de infraestructuras locales y el alto volumen de víctimas, los médicos forenses habilitaron una zona de resguardo temporal en la estructura de Bolipuertos Los Silos (frente a la Casa Guipuzcoana) en el estado La Guaira.

SPLL/Unión Radio