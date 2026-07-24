Bancaribe habilita cuentas para canalizar donaciones en dólares y euros ante la emergencia en Venezuela

Caracas. Julio 2026. Ante la grave situación generada por el terremoto del pasado 24 de junio, Bancaribe habilitó una vía directa para canalizar de forma rápida donaciones en dólares y euros hacia la labor humanitaria que ejecutan Cáritas de Venezuela y el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC) en las zonas afectadas.

En la primera fase, tras la tragedia, llegaron toneladas de donativos en forma de alimentos, ropa, medicamentos para atender la emergencia. Solo durante la primera semana post terremotos, Cáritas de Venezuela reportó haber recibido más de 14 mil toneladas de donativos del exterior. “Sin embargo, a un mes de la emergencia, es necesario comenzar a reactivar ese entramado comercial que aún existe en las zonas afectadas; elemento clave para recuperar las comunidades que sobrevivieron. Hablamos de farmacias, bodegas, ferreterías, areperas, peluquerías y hasta empresas de servicio que vuelven a estar activas en La Guaira, Morón, Tucacas y demás zonas del país, y que son clave a la hora de mover las economías locales y recomponer progresivamente el tejido social, y tanto Cáritas Venezuela como el Dividendo Voluntario para la Comunidad en su Campaña Fuerza Venezuela han destacado la importancia de los donativos monetarios”, explicó Elide Silva, directora asociada de Responsabilidad Corporativa de Bancaribe.

Cómo donar desde el exterior

Las cuentas especiales habilitadas permiten que las contribuciones hechas en divisas lleguen directamente a cualquiera de estas organizaciones, facilitando su gestión y acelerando su capacidad de respuesta ante las necesidades más urgentes, bajo condiciones de transparencia, seguridad y eficiencia.

Cada donación puede convertirse de inmediato en recursos disponibles en Venezuela, lo que permite la adquisición de bienes y servicios a través de proveedores locales para responder con mayor alcance a los requerimientos de las zonas en emergencia. Este circuito de atención contribuye, además, a la recomposición progresiva del tejido social y económico de las comunidades afectadas.

Visita https://www.bancaribe.com.ve/bancaribe-con-venezuela y conoce las coordenadas para hacer tus donativos de manera sencilla y segura. Bancaribe avanza así en este esfuerzo colectivo para actuar con rapidez ante la emergencia y contribuir a los procesos de recuperación que Venezuela demanda.

Nota de prensa Bancaribe