Voluntarios católicos de Lara llevan ayuda humanitaria a damnificados de La Guaira

CARACAS.- Voluntarios de la Iglesia Católica en el estado Lara partieron hacia La Guaira para entregar ayuda humanitaria al cumplirse una semana del doblete sísmico que sacudió al país la tarde del 24 de junio.

Más de 20 servidores de la Iglesia Católica en el Estado de Lara llevan el apoyo humanitario a las personas que perdieron todo por los derrumbes en La Guaira.

Nuestro corresponsal en la zona, Ramón Velíz, conversó con representantes de Caritas en la región y describieron lo que llevan a los afectados. “Está saliendo una comisión de personal capacitado para La Guaira, específicamente para Catia La Mar. Están saliendo seis sacerdotes, médicos profesionales, psicólogos y un equipo logístico y de socorristas”.

“Nosotros tenemos diferentes centros de acopios en todas las parroquias de Barquisimeto, de la diócesis, y esas parroquias traen los insumos que han sido donados para acá. Acá en el centro de acopio tenemos varias divisiones, el área de alimentos no precederos, el área de medicamentos, el área de ropa, que es en el que estamos en este momento, el área de agua potable y de kit de higiene y lencería”, agregó la voluntaria.

Es importante destacar que la labor humanitaria de la iglesia católica traspasa además otras zonas que se han visto, no sólo afectadas por los terremotos, sino también por las recientes lluvias.

SPLL/Unión Radio