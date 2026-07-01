Gobierno evalúa daños en La Guaira tras sismo y despliega atención en Los Caracas

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido aéreo y terrestre por el estado La Guaira para evaluar los daños materiales causados por el doble sismo del pasado 24 de junio y coordinar la asistencia a los afectados.

El sobrevuelo se concentró en la cinta costera de la entidad con el objetivo de optimizar el despliegue de los organismos de seguridad, que aún mantienen las labores de búsqueda, rescate y salvamento en las zonas impactadas.

Durante la inspección, las autoridades se trasladaron al Sector A de la ciudad vacacional Los Caracas, espacio que fue habilitado como centro logístico y refugio temporal para las familias que perdieron sus viviendas.

En el lugar se encuentra desplegado un equipo de voluntarios y brigadas de la juventud para brindar acompañamiento a los damnificados. Asimismo, las autoridades informaron que el complejo provisional cuenta con equipamiento básico y asistencia médica permanente a través de la red de salud local para atender cualquier contingencia.

El Ministerio de Comunicación e Información confirmó los detalles a través de una publicación en redes sociales.

La Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, inspecciona a esta hora de la madrugada los avances del Campamento Transitorio “El Ávila”, ubicado en la Parroquia San Bernardino, en Caracas.

El recorrido de las instalaciones lo realizó la Mandataria en compañía de la… pic.twitter.com/6tkV0mdTmX — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) July 1, 2026

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también estuvo presente en las labores.

Realizamos un recorrido por la Ciudad Vacacional Los Caracas, donde se ha dispuesto un campamento transitorio para la atención integral de las familias que lo perdieron todo tras los terremotos que afectaron a nuestro país. ¡Junto al Gobierno Nacional, seguimos desplegados! pic.twitter.com/3wKNzVTcKe — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 1, 2026

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