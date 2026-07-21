UNIMET moviliza a más de mil voluntarios en rescate, atención y ayuda tras los sismos

CARACAS.- Desde las primeras horas posteriores a los terremotos del 24 de junio, la comunidad de la Universidad Metropolitana se organizó para responder a la emergencia, involucrando a estudiantes, profesores, egresados y trabajadores en labores de rescate, distribución de suministros, evaluación de edificaciones dañadas y atención psicológica a las comunidades afectadas.

“Más de mil voluntarios se han sumado a las distintas iniciativas. Los estudiantes y la Federación de Centros de Estudiantes de la UNIMET han sido fundamentales para la organización de esta respuesta, participando activamente en la conformación de equipos y definición de líneas de acción. Hemos ido fortaleciendo nuestro trabajo para responder de manera más eficiente”, explicó Santiago Perera, secretario general de la Universidad Metropolitana.

Desde el inicio de la emergencia, Rescate UNIMET, junto con la Fundación Motores por la Paz, ha estado en La Guaira realizando labores de búsqueda y socorro. Paulino Delgado, coordinador general de Rescate UNIMET, indicó que en la base trabajan diariamente unas 30 a 40 personas, entre rescatistas, voluntarios y personal de apoyo logístico. Hasta el 21 de julio habían participado en el salvamento de aproximadamente 28 sobrevivientes y en la localización y recuperación de alrededor de 50 personas fallecidas.

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Centro de acopio: un canal para ayudar

Un centro de acopio situado en la Capellanía de la Universidad centraliza las donaciones para las labores de rescate. Más de 600 voluntarios han llevado ayuda a 23 hospitales, 11 centros de acopio, 41 médicos y diversas organizaciones humanitarias. En los primeros días de la emergencia más de 20 vehículos partían diariamente desde la universidad para facilitar la distribución.

Hasta la fecha se han entregado a las personas afectadas 12.000 kgs de alimentos no perecederos, 20.000 litros de agua y electrolitos, 15.000 insumos médicos y 750 bolsas de ropa y sábanas, informó Yazenia Frontado, directora del Centro de Desarrollo Sustentable, quien dirige el centro de acopio junto con FCEUNIMET y el padre Isidro Ramírez, capellán de la universidad.

“Cuando entregamos algo, no estamos entregando solamente una medicina o una botella de agua. Detrás de cada aporte está la bondad y la generosidad de muchas personas que hicieron posible que llegara hasta allí”, añadió el padre Isidro.

Conocimiento técnico al servicio de las comunidades

La Facultad de Ingeniería de la UNIMET conformó un equipo integrado por ingenieros, estudiantes de Ingeniería Civil y profesores expertos, junto con egresados y voluntarios de otras instituciones, para realizar la inspección visual preliminar de edificios afectados.

Un total de 107 profesores, junto con estudiantes y egresados han realizado más de 500 inspecciones en distintas zonas de la Gran Caracas y La Guaira. “Las evaluaciones buscan ofrecer información preliminar que permita orientar la toma de decisiones posteriores”, señaló el profesor Gustavo Iribarren, experto en Geotecnia y cultura sísmica.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Unión Europea, la Alcaldía de Chacao, el Ministerio de Educación Universitaria, empresas aliadas y gremios en gestión de riesgos y construcción civil. Además, desde la Facultad de Ingeniería se han desarrollado soluciones tecnológicas, como la impresión 3D de aproximadamente 100 férulas médicas para la atención de personas lesionadas.

Asimismo, el equipo de Fórmula SAE, agrupación estudiantil unimetana que diseña y construye vehículos, ha brindado asistencia técnica para el mantenimiento de las plantas utilizadas en la zona.

Por otra parte, un grupo de aproximadamente 10 estudiantes de Idiomas Modernos han desempeñado un rol clave como intérpretes en inglés, francés y alemán, facilitando la coordinación de misiones internacionales en puntos como el Hospital Indio, la Embajada de los Estados Unidos y en el acompañamiento a los cuerpos de rescatistas.

Acompañamiento psicológico

La Escuela de Psicología y las Direcciones de Bienestar Estudiantil y Capital Humano lanzaron un servicio gratuito de Primeros Auxilios Psicológicos —presencial y en línea— que ha atendido a unas 320 personas. En la iniciativa han participado 249 voluntarios: 30 profesores, 124 egresados y especialistas de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y 95 estudiantes avanzados, todos supervisados por docentes de la UNIMET. Además, junto con el equipo multidisciplinario Voces de Género, realizan jornadas psicosociales donde se han atendido 41 casos para programas de acompañamiento acordes con las necesidades detectadas.

La emergencia también ha afectado directamente a la comunidad UNIMET. Estudiantes, profesores y trabajadores han perdido familiares, presentan lesiones o han visto dañadas sus viviendas. Ante esta realidad, la universidad trabaja en la identificación de sus requerimientos y evalúa mecanismos de apoyo que permitan, entre otras acciones, acompañar a los estudiantes afectados para facilitar la continuidad de sus estudios y brindar orientación legal a quienes la requieran.

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NP/Unión Radio