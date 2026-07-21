Gobierno anuncia cronograma de entrega de viviendas para personas que están en campamentos

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que se prepara un cronograma de entrega de viviendas para damnificados por los terremotos del 24 de junio.

«(Hay) Proyectos de nuevas viviendas, pero al mismo tiempo está el presidente de la Asamblea Nacional, que dirige el estado mayor de campamento y vivienda, en Charallave, visitando edificios que están por terminar; para nosotros atender un cronograma de aquí a diciembre de entrega mensual de viviendas, para que todas las personas que están en los campamentos transitorios sepan que van a tener una vivienda», aseguró la mandataria.

Añadió que el Ejecutivo está también trabajando en el mercado inmobiliario, en el mercado secundario, para poder tener acceso a viviendas inmediatos para ir llevando a personas que están en los campamentos transitorios.

La declaración la hizo durante una evaluación de posibilidades de construcción de viviendas en el estado La Guaira.

Unión Radio