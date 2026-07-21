Lluvias afectan a comunidades de los estados Lara y Yaracuy

CARACAS.- Dos regiones del Centroccidente del país se han visto afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas.

En el estado Lara, específicamente en el municipio Urdaneta, el alcalde Hamad Al Chaer confirmó que desde el fin de semana se reporta el desborde de quebradas y deslizamiento de tierras en diversas zonas que conectan con el estado Falcón.

En esta jurisdicción también se perdió el avance de los trabajos que realizaban maquinarias de carga pesada en sectores anteriormente afectados por el colapso de canales de agua.

Asimismo, se registró la anegación de algunas vías en el municipio Crespo, durante la noche del lunes.

Hacia el estado Yaracuy, la secretaria general de gobierno, Lenyis Martínez, confirmó que al menos siete comunidades de la parroquia El Guayabo, en el municipio Veroes, se vieron afectadas por el desborde de un caño que atraviesa la zona.

“Ya está en el territorio con una maquinaria ayudando al drenaje, para que sea más fluido; porque las lluvias siguen constantes en el territorio”, aseguró Martínez.

Unión Radio