Transportistas de Monagas denunciaron el grave estado de la Troncal 10

CARACAS.- Más de 50 choferes de diferentes líneas de transporte público protestaron este martes en la vía Troncal 10 para exigir la reparación de la vialidad.

El vocero de los transportistas, Miguel Trillo, subrayó que «no es un secreto para nadie cómo está la Troncal 10 de destruida. Estamos, en este momento, en las adyacencias de lo que es la parte del estadio, el de aquí de tropical, para que vean el mal estado en el que se encuentran nuestras vías en este momento».

Asimismo, recalcaron que transitar por la vía está causándole daños en los vehículos, por lo que «los choferes tienen que hacer maniobras para poder pasar y transitar por esta Troncal 10. Necesitamos urgentemente que nuestros gobernantes se aboquen a esta situación (…) De todo corazón se lo pedimos», pidió.

Los transportistas del municipio Punceres destacaron, además, que el deterioro de la vía nacional Troncal 10 afecta a más de 30 sectores de la juridiscción.

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