UE destaca transparencia en comicios de Perú pero critica lentitud en publicar resultados

LIMA.- La misión electoral de la Unión Europea (UE) en Perú destacó el orden y la transparencia en la segunda vuelta presidencial de este domingo, pero criticó la lentitud en la proclamación de los resultados así como la discriminación y racismo que ha recibido el partido izquierdista Juntos por el Perú durante la campaña.

«La organización de las elecciones se llevó a cabo de forma adecuada. La jornada electoral transcurrió en un ambiente tranquilo y ordenado, aunque con algunos incidentes aislados, y los observadores de la UE valoraron positivamente los procesos de votación y escrutinio», dijo este martes la jefa de la misión electoral, Annalisa Corrado, en una rueda de prensa.

Corrado, eurodiputada italiana, instó a los peruanos a esperar con paciencia hasta que las autoridades electorales proclamen los resultados finales, pues hasta el momento, con cerca del 96 % del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se encuentran en empate técnico.

La misión destacó que las autoridades abordaron rápidamente los incidentes aislados que se produjeron en las mesas de sufragio, aunque constató retrasos en la apertura de las mismas en Lima de hasta una hora, principalmente debido a la ausencia de los miembros de la mesa.

Además, Corrado subrayó que el periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio afectado por «una persistente narrativa de fraude», por parte del excandidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que fue alimentada por los problemas logísticos en la primera vuelta del 12 de abril en el reparto del material electoral.

Del mismo modo, el jefe de la delegación del Parlamento Europeo, Davor Ivo Stier, afirmó que la campaña de la segunda vuelta estuvo marcada por la tardanza en la proclamación de los resultados de la primera vuelta y confió en que esta vez, la demora de los resultados «no aliente discursos de fraude».

«Nos preocupa la lentitud del proceso electoral en la proclamación de los resultados que, lejos de ser garantista, crea un clima de mayor desconfianza e inquietud en la población. Esto es algo que se puede mejorar», indicó Stier.

«La campaña, de escasa intensidad, transcurrió en gran medida de forma pacífica, aunque se registraron casos de racismo y discriminación», declaró Corrado al añadir que el discurso hostil y discriminatorio instaurado durante la primera vuelta fue dirigido principalmente contra las candidatas a vicepresidentas de Sánchez, Analí Huanca y Brígida Curo.

Stier dijo que «ambos candidatos sufrieron ataques, en particular en las redes sociales, incluso de carácter racista».

Asimismo, la misión agregó que los medios estatales mantuvieron «una cobertura neutral y equilibrada», mientras que la de «la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú».

EFE