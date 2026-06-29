Rescatan a joven atrapado bajo la estructura de un edificio en Tanaguarena

CARACAS.- Grupos de rescate lograron salvar al joven identificado como, Aaron Levi Castillo, de 21 años de edad, quien se encontraba bajo los restos del edificio OPP25 en el sector Tanaguarena del estado La Guaira.

Según informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la operación se llevó a cabo en conjunto con grupos salvadoreños, mexicanos y venezolanos que durante unas 43 horas trabajaron por el rescate del joven atrapado tras el doblete sísmico ocurrido el pasado miércoles.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también informó del hecho y reconoció la labor hecha por funcionarios de Protección Civil y los cuerpos de rescate internacional.

Tras 106 horas atrapado y una operación de rescate de 43 horas, Aaron Levi Cantillo fue rescatado con vida. ¡Reconocimiento a Protección Civil y a todos los grupos internacionales involucrados! pic.twitter.com/pjsRaeiqEl — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026

Los trabajos de recuperación de ciudadanos que continúan bajo los escombros y estructuras continúa en numerosos puntos en el litoral central, la principal zona afectada por los terremotos que hasta la fecha han cobrado la vida de 1450 personas y más de 3 mil heridos, según el último balance oficial.

Unión Radio