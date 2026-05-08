Trabajadores del transporte público piden anclar el pasaje al dólar

CARACAS.- Trabajadores del transporte público demandan condiciones para mejorar su operatividad em el estado Carabobo y piden anclar el pasaje al dólar.

Indicaron que el costo de mantenimiento de las unidades se ha incrementado en los últimos años y son constantes las limitaciones para surtir combustible. También demandan seguridad en las autopistas.

“Los mal llamados puntos de control, se han convertido en el terror de todos los conductores; no se le brinda ninguna seguridad, como también el transporte de pasajeros, están quitándole 30 litros de combustible por cada unidad sin tomar en consideración el sacrificio que hacen estos conductores al hacer colas para poder surtir el combustible», lamentó Adolfo Alfonzo, presidente del sindicato de Transporte.

Señalan que el sector también padece las consecuencias de los bajos salarios y aseguran que sus ingresos no permiten cubrir los costos operativos.

“Que quiten ese subsidio y que anclen el pasaje a $ 0,50. Qué pasa, que si una unidad», planteó la transportista Isleidy Pérez.

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