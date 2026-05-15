Productores resaltan crecimiento del rebaño ovino-caprino desde la Expo en La Carlota

CARACAS.-El productor agropecuario, Ricardo Sánchez, resaltó este viernes el crecimiento «progresivo, sostenido y significativo» que ha tenido el rebaño ovino-caprino en los últimos años, así como las reservas de material genético que posee el país.

«Hoy Venezuela tiene un potencial en material genético en distintas especies de cabras y ovejas, pero también distintas razas con perfil cárnico y perfil lechero«, dijo durante la IV Expo Nacional Bufalina, Caprina y Ovina 2026 que se lleva a cabo en el Parque Simón Bolívar en La Carlota.

El ingeniero en alimentos e integrante del equipo de Proyecto Ubre, Junior Adorfio, resaltó los beneficios que ofrece la leche del ganado bufalino, caprino y ovino, además de ser una alternativa eficaz para las personas que sufren de alergia, otras patologías y condiciones especiales.

«No es que la leche de búfala, cabra y oveja no tenga lactosa, si tienen lactosa, pero es menor en comparación a la leche de vaca», comentó en entrevista concedida al programaAl Instante que transmite Unión Radio.

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Por otra parte, el CEO y creador de Alimentos Bosque Dorado, Abel Celis, afirmó que la intención es «traer productos accesibles, a buen precio y de calidad» para los venezolanos, por lo que aseguró que traen aceite de oliva de primera cosecha.

Adelantó que trabajan en el tema de la permisología para importar vinagre de jerez y jamón de atún. Asimismo, Celis llamó a las distintas marcas que importan distintos productos a que sean de «buena calidad» para ofrecer lo mejor a los consumidores nacionales.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio