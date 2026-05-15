Campaña «Un Dólar por la Santa Rosa» para restauración del Seminario Interdiocesano

CARACAS.- El Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima es la institución sacerdotal más antigua de Venezuela (fundada en el siglo XVII), y actualmente presenta deterioro en la infraestructura de su sede en El Hatillo.

Con la campaña «Un Dólar por la Santa Rosa» se busca la recuperación de la capilla y demás espacios con problemáticas en electricidad y tuberías.

El Monseñor José Dionisio Gómez, rector del seminario de Caracas, señaló que con las recaudaciones se espera la realización de las obras de infraestructura pertinentes, para garantizar un buen espacio formativo para los seminaristas, que actualmenten son 34, lo cual refirió como una cifra «muy baja».

A través de la cuenta de Instagram @seminariodecaracas , se encuentra toda la información para dar la ayuda económica.

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Mariangel García / Unión Radio