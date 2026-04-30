Trabajadores CTV ante ingreso mínimo: «50 dólares en bonos no es la aspiración»

CARACAS.- El miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Dick Guanique, afirmó que los recientes anuncios del Ejecutivo sobre un aumento en el ingreso mínimo integral no era estimado por el gremio.

«Ese anuncio es bastante irresponsable, porque está tratando de eliminar el concepto de trabajo. Cuando Delcy Rodríguez habla de ingreso mínimo integral, está desconociendo el artículo 91 de la Constitución que establece claramente el tema del salario y el artículo 29 de la Ley del Trabajo, establece claramente el concepto de salario (…) el salario no fue aumentado, el salario tiene cuatro años congelado, porque el último incremento se realizó el 15 de marzo del 2022. Es todo un discurso engañoso para decir que aumentaron en 50 dólares el bono de guerra (…) Para los pensionados, solamente hubo un aumento de 12 dólares, porque ellos estaban recibiendo 58 dólares de pensión y se la subieron a 70, en cuanto a los jubilados, hay todo un enredo (…) nosotros exigimos que se nos respete el salario, porque esto es insuficiente (…) eso no nos alcanza ni satisface las expectativas que tenían los trabajadores. 50 dólares en bonos no era la aspiración de los trabajadores», dijo en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Este jueves 30 de abril, en horas de la tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un ajuste en el denominado «ingreso mínimo integral» que ahora se ubica en $ 240, mientras que la pensión será de $ 70.

Unión Radio