Encargado de negocios de EEUU inspeccionó junto al arzobispo Biord templo afectado en Caracas

CARACAS.- El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, acompañó a autoridades de la Arquidiócesis de Caracas en la inspección de uno de los templos afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de una publicación en la red X de la Embajada de EEUU en Caracas, Barrett dio a conocer que acompañó al arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, al doctor Kit Miyamoto y a los ingenieros estructurales de @miyamotointl durante la evaluación de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes.

«Juntos trabajamos para que las familias en Venezuela vuelvan a tener un hogar y las comunidades se recuperen tras los temblores del mes pasado», expresó Barrett en la publicación.

Acompañé al arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, al Dr. Kit Miyamoto y a los ingenieros estructurales de @miyamotointl durante la evaluación de la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes. Juntos trabajamos para que las familias en Venezuela vuelvan a tener un hogar… pic.twitter.com/dy1VyRgvt4 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 23, 2026

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