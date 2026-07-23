Encargado de negocios de EEUU inspeccionó junto al arzobispo Biord templo afectado en Caracas

CARACAS.- El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, acompañó a autoridades de la Arquidiócesis de Caracas en la inspección de uno de los templos afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.
A través de una publicación en la red X de la Embajada de EEUU en Caracas, Barrett dio a conocer que acompañó al arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, al doctor Kit Miyamoto y a los ingenieros estructurales de @miyamotointl durante la evaluación de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes.
«Juntos trabajamos para que las familias en Venezuela vuelvan a tener un hogar y las comunidades se recuperen tras los temblores del mes pasado», expresó Barrett en la publicación.
Unión Radio