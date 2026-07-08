Sobrevivientes de los terremotos y el deslave de Vargas consideran que tienen una tercera oportunidad de vida

CARACAS.- Familias desplazadas de La Guaira que han llegado al estado Lara contaron que agradecen el milagro de una tercera oportunidad que les dio Dios para seguir en el plano terrenal.
Se trata de personas que sobrevivieron al deslave y al terremoto hoy agradecen a Dios por haberles permitido una tercera oportunidad de vida, aseguraron que no piensan volver a la zona cero ya que perdieron todo lo que tuvieron con mucho sacrificio.
Sonia Mora, afectada, insistió que no volverá al litoral central.
«Es imposible volver a La Guaira o vivir en La Guaira, esta es una esperanza que nos da Dios de vida, es empezar de cero y así con fuerza, con mucha fortaleza hay que hacerlo, pero para mí, para mí familia, La Guaira no va a hacer habitable«.
Unión Radio