jueves, junio 11, 2026
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Trump dice que podría tomar Irán «mañana» si quisiera enviar soldados

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WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que hoy bombardearán con más fuerza Irán ante el estancamiento de las negociaciones y aseguró que el país «no tiene defensas» y que si quisiera podrían enviar soldados a invadir y tomarían el país «mañana mismo».

«Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno, pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país», aseguró Trump en una entrevista con Fox and Friends.

EFE

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