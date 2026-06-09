República Dominicana designa nuevo cónsul en Venezuela

CARACAS.- República Dominicana designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general en Caracas.

El gobierno dominicano designó varios movimientos en el servicio exterior mediante los decretos 350-26 y 351-26, con los cuales fueron designados nuevos cónsules generales en Chile, Estados Unidos y Venezuela.

Las disposiciones, firmadas por el presidente Luis Abinader, forman parte de las atribuciones constitucionales del mandatario para dirigir la política exterior, así como para designar, aceptar renuncias y remover a miembros del cuerpo diplomático.

Unión Radio