Rectora de la Universidad de Carabobo denuncia que el presupuesto universitario es insuficiente

CARACAS.- La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, señaló que el presupuesto universitario, que ronda los 500 mil bolívares mensuales, es insuficiente para garantizar la operatividad de la casa de estudio.

Resaltó que dicha situación los llevó a que «nuestras facultades, fundaciones y todas las unidades de ingreso propio, se dediquen a proyectos autosustentables para poder mantener la excelencia académica, garantizar la producción intelectual acreditada y todo lo que significa los requerimientos de nuestros estudiantes».

Rechazó las campañas de descrédito en contra de ella y de su equipo de gestión, mientras que aseguró que trabajan de manera ininterrumpida para mantener las puertas abiertas de la institución y generar mejoras para toda la comunidad universitaria.

Unión Radio