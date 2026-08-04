Malavé cuestiona un escenario político marcado por una profunda fragmentación

CARACAS.- La especialista política, Mercedes Malavé, advierte que el escenario político actual está marcado por una profunda pérdida de arraigo de los partidos, sumada a la fragmentación opositora y a la falta de un discurso unificado dentro del oficialismo.
«Uno ve las declaraciones y uno dice que los partidos están cada vez más reducidos a tres o cuatro voceros. Hay una dispersión opositora espantosa y me temo que lo mismo está pasando en el chavismo, que el partido base, el PSUV, también lo veo disminuido, con contradicciones internas, diferencias tomadas», dijo.
Malavé indicó que desde ese punto entiende las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Maco Rubio, en el que se deben fortalecer los partidos políticos.
Aunado a eso, mencionó que se debe volver a tener como prioridad las necesidades y la calidad de vida de la población.
Por otra parte, sostuvo que Estados Unidos asumió un papel político y económico de mayor peso «un protagonismo» que a su juicio, se intensificó tras los sismos del pasado mes de junio, contexto en el cual también se impulsó un diálogo político carente de un mediador o facilitador.
Sin embargo, Malavé expresó que dicho diálogo lo ve de forma positiva que sirva para la democracia y la recuperación de activos del país.
«Se habla de la recuperación del país después de las catástrofes de los terremotos, la cual nos lleva a pensar que va a haber unos temas en cuanto al uso de activos congelados de Venezuela en el extranjero y luego se habla de un plan de restitución que nos lleva a la renovación de poderes, específicamente el poder electoral y el poder judicial».
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