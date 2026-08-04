Malavé cuestiona un escenario político marcado por una profunda fragmentación

CARACAS.- La especialista política, Mercedes Malavé, advierte que el escenario político actual está marcado por una profunda pérdida de arraigo de los partidos, sumada a la fragmentación opositora y a la falta de un discurso unificado dentro del oficialismo.

«Uno ve las declaraciones y uno dice que los partidos están cada vez más reducidos a tres o cuatro voceros. Hay una dispersión opositora espantosa y me temo que lo mismo está pasando en el chavismo, que el partido base, el PSUV, también lo veo disminuido, con contradicciones internas, diferencias tomadas», dijo.

Malavé indicó que desde ese punto entiende las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Maco Rubio, en el que se deben fortalecer los partidos políticos.