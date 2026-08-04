Inscripciones de candidatos a autoridades de la Universidad de Los Andes finaliza el #6Ago

CARACAS.- Este 6 de agosto finaliza el plazo para las inscripciones de los candidatos que aspiran los cargos de rector, vicerrectores, decanos y secretario de la Universidad de Los Andes.

Patricia Rosenzweig Levy, vicerrectora académica, señaló que este proceso marca una nueva era en la institución, donde la democracia debe predominar.

«Todos estamos en la comitiva de poder ofrecer lo mejor de nuestros propósitos por una universidad que resurja», afirmó la vicerrectora.

La última vez que se llevó a cabo la renovación de las autoridades universitarias se remonta al año 2008, desde entonces, en varias oportunidades se ha intentado llevar a cabo un proceso de elección que no terminan por trascender.

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