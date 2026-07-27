Misión de la ONU pide al gobierno venezolano que reconsidere su retirada del CPI

CARACAS.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela expresó este lunes su profunda preocupación por el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), y pidió a las autoridades que reconsideren esta decisión.

Esta medida «sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos», destacó un comunicado de la misión, en el que se señaló que llega en un momento crítico para el país, «cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia y la verdad».

Con esta decisión el Gobierno venezolano, que no ha adoptado ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones cometidas en la última década, «busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional», lamentó la misión.

El Gobierno de Venezuela anunció el viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada definitiva de la CPI, por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.

EFE