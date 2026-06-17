Polarización y acusaciones entre candidatos marcan la previa de la segunda vuelta en Colombia

CARACAS.- El domingo 31 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral por la presidencia de Colombia que tiene como aspirantes a Abelardo de la Espriella, candidato ultraderechista e Iván Cepeda, candidato de izquierda, que marcan un debate cargado acusaciones entre partidos y gran polarización.

Para este domingo se contabiliza que unos 41 millones de colombianos acudan votar. Por otro lado, Venezuela conforma el país que más ciudadanos suma para ejercer el sufragio en el ámbito internacional con cerca de 180 mil personas.

Según testimonios de los ciudadanos colombianos, solicitan la seguridad nacional y posibilidades para tener una inversión protegida entre los principales peticiones. Mientras que comerciantes piden justicia ante hechos de violencia que vive el país y afecta el mercado.

El 7 de agosto será la fecha en la que el triunfador de las elecciones será proclamado como nuevo presidente de la nación neogranadina.

Unión Radio