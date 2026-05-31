Papa pide a gobernantes búsqueda sincera de una paz justa y duradera

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV pidió que «la Sabiduría divina ilumine la conciencia de quienes ostentan la autoridad y oriente sus decisiones hacia la búsqueda sincera de una paz justa y duradera» durante el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.



Asomado a la ventana de su estudio en el palacio pontificio ante los miles de personas reunidos en la plaza de San Pedro, recordó que «en este mes de mayo, toda la Iglesia ha elevado una invocación unánime por la paz, especialmente a través de la oración del santo rosario».



«Como una cadena ininterrumpida, se ha confiado a la intercesión de la Virgen María a los pueblos atormentados por la guerra», agregó.



León XIV rezó este sábado un rosario en la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos, al que se unieron santuarios de todo el mundo, para pedir la paz y que «no haya más lágrimas por inocentes en nuestras ciudades y que nadie tenga que huir de su hogar por la amenaza de bombas».



En las palabras tras el rezo del rosario, el pontífice explicó que «la paz, en realidad, no es una teoría que se pueda comprobar en un laboratorio, ni una ilusión ingenua, ni un negocio que se pueda gestionar para beneficio personal».



Agregó que «cuando se busca con sinceridad, se convierte en un compromiso diario: surge de la justicia y el amor, como una armonía que une a individuos, familias, comunidades y pueblos».



El rosario cerró así el mes de mayo, dedicado a la Virgen, y participaron en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en los Jardines Vaticanos cerca de 2.000 personas y también se conectaron en directo por televisión desde 19 santuarios marianos de todo el mundo.

EFE

