En Falcón jubilados del Poder Judicial demandan mejoras laborales

CARACAS.- En el estado Falcón, pensionados del Poder Judicial insisten solicitan mejores condiciones laborales.

El presidente de la Asociación de Jubilados de ese sector en Falcón, José Pérez, señaló que no reciben los beneficios que se les otorgan al personal activo de la entidad.

«Nos tienen de manera discrimimada y que los beneficios que les dan a los activos, no lo tenemos nosotros, por esa circunstancia debemos hacernos sentir, reclamar ante los diferentes organismos» apuntó.

Los afectados esperan que sus peticiones sean atendidas y pueden llegar a un acuerdo con las autoridades para el beneficio del gremio.

Unión Radio