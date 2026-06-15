Piden una «respuesta urgente» para reactivar el Sistema de Trasplante de Órganos

CARACAS.- En junio del 2017 el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) emitió un comunicado en el explicaba que los trasplantes de órganos tendría una suspensión que rondaba los tres meses para solventar deficiencias en hospitales y medicamentos pre trasplantes.

En este sentido, Lucila Velutini, integrante de la directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), denunció que desde la fecha del comunicado hasta la actualidad ha transcurrido casi una década en la que no se efectúa un trasplante de persona a persona.

Velutini pidió una «respuesta urgente» por parte del Estado para que se mejoren la infraestructura de los centros de trasplante y«dar respuesta a los venezolanos que hoy necesitan un trasplante», puesto que recurrir a otros países para ser atendidos no debería ser una opción.

«Le estás quitando el puesto a cualquier persona que sea de ese país que necesita un riñón, un hígado, un páncreas, un corazón, un pulmón y que por tú llegar y tomar ese puesto esa persona no lo va a recibir».

En una entrevista del programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Velutini sostuvo que durante el 2025 solo se realizaron cinco trasplantes pediátricos, aun así, los niveles son demasiado bajos en relación con lo que se debe cubrir. «Esto deja por fuera a niños, jóvenes, adultos que no tienen un donante vivo relacionado que se convierta en un milagro para ellos».

Carlos Padilla González/Unión Radio