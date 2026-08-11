Perú nombra cónsul en Caracas como parte del restablecimiento de relaciones con Venezuela

LIMA.- El Gobierno peruano nombró a la diplomática Alicia María Espinoza Paredes como nueva cónsul general del Perú en Caracas, tras el restablecimiento progresivo de las relaciones bilaterales con Venezuela, de acuerdo a una resolución suprema publicada este martes.

La resolución firmada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el canciller, Carlos Espá, nombra a la consejera en el servicio diplomático Alicia María Espinoza Paredes como Cónsul General del Perú en Caracas, aunque la fecha para el inicio de sus funciones será fijada en otra resolución viceministerial.

En sus considerandos, el documento precisa que la protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior constituye una de las prioridades de la Política Exterior del Perú.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela se hizo el pasado 24 de julio en pleno traspaso del Gobierno peruano, de José María Balcázar a Keiko Fujimori.

La Cancillería peruana informó que, en una primera etapa, ambos países acordaron reactivar las relaciones consulares, como paso inicial «hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos».

«Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región», concluyó el Ejecutivo peruano.

EFE