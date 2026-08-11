Seis viviendas afectadas en Ecuador por el terremoto en Colombia

QUITO.-Al menos seis viviendas resultaron afectadas en Ecuador como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La institución detalló que en la provincia andina del Carchi (fronteriza con Colombia) se reportaron grietas en paredes de tres viviendas, al igual que en otras tres viviendas de la provincia costera de Esmeraldas, también en la zona fronteriza.

Además, en la provincia costera del Guayas (suroeste) se registró el desprendimiento de la mampostería de un edificio, y los restos cayeron a la acera.

Pobladores de varias provincias de Ecuador, como la de Pichincha -cuya capital es Quito- reportaron haber sentido el terremoto ocurrido en Colombia

EFE