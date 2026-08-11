martes, agosto 11, 2026
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Gobierno e Israel acuerdan cooperación técnica y un mecanismo para servicios consulares  

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CARACAS.- El canciller, Félix Plasencia, informó que el gobierno nacional e Israel acordaron continuar con la cooperación técnica bilateral que surgió luego del doble terremoto del pasado 24 de junio.

«Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado de Israel informan que han acordado dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto«, expresó Plasencia en X.

De igual forma, agregó que la cooperación estará dirigida a establecer un mecanismo de coordinación para la prestación de servicios consulares a los ciudadanos que residan en ambas naciones.

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