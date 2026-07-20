Muere líder de la banda delictiva «El Nano» durante enfrentamiento en Anzoátegui

CARACAS.- Diversos organismos de seguridad de la región capturaron al individuo Arnaldo Andrés Tirado Guarata, apodado como «El Nano», en un operativo llevado a cabo en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

El sujeto, quien falleció en el enfrentamiento, era el líder de dicha banda delictiva que operaba en Zaraza, estado Guárico, y quien estaba vinculado con delitos de homicidio, secuestro y extorsión a comerciantes y familias de la región.

El caso quedó bajo investigaciones del Ministerio Público.

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