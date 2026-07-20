Fundación Sembrando Valores celebró el Día del Niño con más de 900 personas en La Guaira

CARACAS.- En una gran jornada de “Sonrisas de Esperanza”, que estuvo llena de profunda solidaridad y compromiso social, la Fundación Sembrando Valores transformó la comunidad de Mare Abajo, ubicada en la parroquia Carlos Soublette, en un escenario de alegría y solidaridad con motivo de la conmemoración del Día del Niño, junto a 900 pequeños del litoral central.

La presidenta de la Fundación, Stephanie Sartori, destacó que el evento contó con un circuito dinámico compuesto por más de 15 estaciones de servicio, diseñadas para brindar una cobertura especial a los asistentes.

Entre las áreas habilitadas destacaron los abordajes de medicina general, evaluación odontológica, asistencia gastronómica y trámites a través de la oficina de atención al ciudadano.

Esta última faceta funcionó gracias a la articulación interinstitucional con organismos del Estado como el SAIME, que entregaron mas de 500 células de forma inmediata; el IDENNA, el CONAPDIS y la Fundación Niño Simón, garantizando la restitución de derechos y el bienestar de la infancia guaireña.

La suma de voluntades del sector privado resultó fundamental para maximizar el alcance de la actividad. Organizaciones como Mundo Show, Canguro, Proyecto Urbe, Volviendo a Conectar y Pets Express, se unieron a este esfuerzo comunitario junto a un despliegue de unidades móviles especializadas, entre las que sobresalieron los servicios de Venemergencia, la Clínica Móvil Odontológica de la FANB, la Farmacia Solidaria y Seguros Horizonte. Esta alianza permitió entregar juguetes, tratamientos farmacológicos y cotillones en un ambiente repleto de dinámicas recreativas.

Áreas como zona gamer, pinta caritas, peinado y maquillaje, brincas brincas, pintura y gastronomía, fueron de las preferidas por todos los infantes.

«Esta jornada representa un faro de luz y un símbolo de esperanza para los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. En medio de los desafíos, ver sonreír a un niño nos demuestra que el trabajo colectivo por el bienestar social valora el presente y asegura el futuro de nuestra nación», señaló la Dra. Sartori.

Asimismo, la comunidad expresó la significación de contar con el apoyo asistencial en un momento tan vital. Subrayaron que la oferta médica combinada con las dinámicas de entretenimiento le regaló a las familias locales un respiro sumamente necesario, permitiendo que la población infantil disfrutara de un espacio digno y seguro para el sano esparcimiento.

NP/Unión Radio