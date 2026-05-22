Motoprevención presentó charla para concientizar sobre preocupante crecimiento de accidentes viales

Caracas.- El director de Motoprevención y de los paramédicos viales Ángeles de la Autopista, Wilbanny León, presentó una charla de seguridad víal titulada «Ángulo Ciego», dirigida a impulsar una campaña impulsada por una cámara asociada a la ferroindustria que busca concientizar a motorizados y demás actores de tránsito ante el preocupante crecimiento de indicadores de accidentes, lesionados y fallecidos en el país.

En entrevista para el programa Al Instante de Unión Radio, León explicó que el principal problema que registran como paramédicos es el derrape de motorizados. «El motorizado no sabe frenar en situación de emergencia, muchas veces no cambia los neumáticos», aseveró.

A esto se suma el efecto aquaplaning en épocas de lluvia y el uso de cauchos de baja calidad. El director también señaló que, aunque las cifras de mujeres involucradas en siniestros han aumentado, esto responde al crecimiento en el número de mujeres que aprenden a manejar moto, y que en proporción los hombres siguen siendo más propensos a los accidentes por lo que denominó«síndrome de visión de túnel».

León insistió en la necesidad de formación práctica y teórica: «no haces nada haciendo algo online, donde veas solamente que tienes que voltear a ver el espejo retrovisor, debes hacerlo también de forma práctica.»

Propuso además que en los puntos de venta de motocicletas se exija la aprobación de un curso de manejo defensivo certificado, en lugar de simplemente exigir la licencia, que en la práctica puede obtenerse mediante gestorías.

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio