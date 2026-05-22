Reportan una reactivación paulatina de la economía venezolana

«No ha sido con la intensidad que quisiéramos, pero sabemos que pronto se va a proyectar (…). Si Venezuela logró salir de muchos tropiezos y desarrolló la industria privada nacional para cubrir las necesidades locales y habiendo las sanciones colocadas hoy en día hay múltiples licencias que han dado para poder operar y con más razón se va a desarrollar con más potencia».

Por otro lado, aseguró que la digitalización de las transacciones bancarias impulsó la facilidad en compras, siendo un recurso que surgió como herramienta para que haya más flujos y flexibilidades de crédito.

«Los temas de financiamiento han sido más que todo del punto de vista privado. Al tener más facilidades en el cómo movilizarse han puesto sus recursos en acción para poder dinamizar la economía de sus propias empresas».