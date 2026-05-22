Ciudadanos pueden tramitar el pasaporte el mismo día en sede principal del Saime

CARACAS.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció este 22 de mayo que la emisión de pasaporte podrá tramitarse el mismo día.

A través de sus redes sociales la institución detalló que este trámite podrá realizarse en un horario comprendido entre las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde.

El Saime precisó que solamente en la sede principal, ubicada en El Silencio, podrá realizarse este procedimiento el mismo día.

¿Qué debo llevar?

Los adultos deben llevar cédula de identidad laminada y vigente; mientras que en el caso de los menores de edad, deben consignar copia simple del acta de nacimiento, cédula del menor si la portan, presencia del representante legal.

Unión Radio