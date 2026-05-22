FedeTurismo apuesta por el reimpulso e inversión turístico para el posicionamiento internacional

CARACAS.- El primer vicepresidente de la Federación de Organizaciones Turísticas de Venezuela (FedeTurismo),Karim Jaouhari, aseguró que la creación de esta nueva cámara «era indispensable» para ocupar ese sector desde la federación de empresas de Fedeindustria. Además aclaró que el objetivo de este gremio es buscar soluciones a los afiliados y al sector «tan golpeado».

«FedeTurismo actualmente, que ayer se hizo mención frente a las autoridades y principalmente la ministra de Turismo Daniella Cabello, nosotros los directivos todos somos empresarios del sector turístico, agencias de viaje, hotelería, hospedaje. De partida se nos afilió a parte de nuestra estructura tenemos a FedeTurismo Anzoátegui y la Asociación de Turismo de Anzoátegui. También tenemos intensión de los posaderos del estado Nueva Esparta y todas partes del país».

«El turismo es uno de los motores de la economía venezolana que más tiene probabilidad de crecer, precisamente por la falta de desarrollo que hemos tenido. Nos falta todo a nivel turístico, infraestructura, capacitación para los empleados«, subrayó Jaouhari en el programa Al Instante.

El representante gremial mencionó que el turismo deportivo, médico, gastronómico, recreacional o empresarial son claves para el mejoramiento para contar con el nivel logístico y la capacidad para atender a los visitantes para el posicionamiento internacional.

De igual manera, dijo que la forma para potenciar el sector lo primero es la organización entre los agentes turísticos en todo el territorio nacional y así «entrar en estatus internacional. El punto de este motor es el posicionamiento».

«Hay mucha cantidad de inversionistas teniendo intensiones de inversión en compra, remodelación y alianzas con hoteles privados, posadas, restaurantes. Existe un hambre de inversión totalmente y es responsabilidad de nosotros como gremialistas y como venezolanos capacitarnos para recibir ese capital, para hacer ese portafolio de inversiones, para reubicar ese dinero».

Unión Radio