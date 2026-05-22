Fedeindustria Zulia apuesta por sustituir las importaciones por lo hecho en Venezuela

CARACAS.-El presidente de Fedeindustria Zulia, Cristian Reyes, afirmó que entre los grandes desafíos que atraviesa el sector es «sustituir las importaciones para fortalecer la compra de lo hecho en Venezuela» y que se pueda generar «confianza» entre los industriales y empresarios.

«Hay parte de los productos que se están ofreciendo y que no tienen visibilidad entre nosotros mismos como empresarios e industriales. Hay muchos productos que se están fabricando con importación y hay empresas que estamos fabricándolos en el territorio venezolano», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, afirmó que en las mesas de trabajo con las autoridades han puesto a disposición las capacidades y las experiencias del sector para apoyar en la reactivación de la activad petrolera.

«Para poder activar todo el andamiaje petrolero se necesitan previas actividades y en las mesas de trabajo hemos podido poner a disposición todo el conglomerado de Fedeindustria y de Petropymi a disposición del sector industrial petrolero nacional e internacional», dijol.

Desde la cuarta edición de Expo Fedeindustria 2026, afirmó que se busca apalancar «las oportunidades para poder seguir en aumento de la producción» y estimular el crecimiento de las actividades de las industrias que no están directamente vinculados con el crudo pero que dependen de alguna forma de los hidrocarburos.

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Reyes destacó que el Zulia va más allá de la producción de crudo y a su juicio, «es el estado más completo» en la producción, abastecimiento y exportación. Asimismo, resaltó que cuentan con producción de gas, acuicultura, agricultura, ganadería, leche, palma, queso, minerales, carbón.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio