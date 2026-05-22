Mantienen despliegue en las costas de Falcón en búsqueda de embarcación naufragada

CARACAS.- Funcionarios de los diferentes organismos de seguridad y prevención se mantienen monitoreando las zonas costeras del municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón a la espera de conseguir restos de una embarcación que naufragó el pasado lunes cerca del archipiélago Los Roques.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no se han encontrado nuevos hallazgos y tres de las cinco pescadores que viajaban en la embarcación continúan desaparecidos.

Días atrás, dos de los ciudadanos fueron rescatados con vida en el sector Boca de Tocuyo y familiares exigieron que se intensifique la búsqueda para dar con el paradero del resto.

Unión Radio