Ministro de Exteriores exige a Venezuela que respete a la monarquía española

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, exigió este miércoles a Venezuela que respete a las instituciones españolas, al ser preguntado por el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional para exhortar a España a abolir la monarquía.

«Nosotros siempre cuando nos dirigimos a otros países, y hablamos de las instituciones de otros países, lo hacemos con respeto y exigimos el mismo respeto para todas nuestras instituciones por parte del resto de la comunidad internacional», respondió Albares en una rueda de prensa en Madrid.

El parlamento venezolano aprobó este martes un acuerdo político en el que exhorta al Gobierno de España a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una expresión de la ultraderecha.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, planteó la idea de «proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha».

