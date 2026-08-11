México despliega 46 bases militares para proteger el aguacate en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- México desplegó al menos 46 bases de operaciones para proteger la inspección, producción y exportación de aguacate en Michoacán, tras una alerta de seguridad la pasada semana.

El miércoles 5 de agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades del personal agrícola para certificar los requisitos fitosanitarios de los aguacates a exportar desde Michoacán, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una amenaza contra sus intereses. Sin embargo, dos días después se anunció la reanudación de las inspecciones.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla, explicó este martes en conferencia de prensa que el dispositivo de protección del aguacate incluye un centro regional de fusión de inteligencia en Uruapan, la zona aguacatera más importante, desde donde se concentrará la información y se coordinarán las acciones bajo el mando de la 21 Zona Militar.

17 bases se ubicarán en empacadoras en Tinguindín, Tocumbo y Peribán, mientras las otras 29 funcionarán en Cotija, Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes y Peribán, con alrededor de 870 agentes, según detalló Trevilla.

La Guardia Nacional desplegará además 228 agentes y 48 vehículos para vigilar rutas entre Jiquilpan, Tocumbo, Tinguindín, Jacona, Peribán, Tancítaro y Uruapan, mientras fuerzas federales acompañarán al personal sanitario en cinco puestos de inspección situados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

El mando del Ejército mexicano indicó que la vigilancia será permanente y calculó en unos 9.500 los elementos de la Defensa y la Guardia Nacional desplegados en Michoacán, de los cuales cerca de 1.500 están destinados específicamente al sector aguacatero.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch sostuvo que varios grupos delictivos participan en extorsiones contra productores y aseguró que están siendo investigados.

También aclaró que, en el caso de los inspectores de la agencia sanitaria estadounidense, no existió una amenaza directa, sino alertas recibidas por la Embajada de Estados Unidos y compartidas con México.

Sheinbaum recordó que su Gobierno ya tenía programada una reunión con productores por un aumento de la extorsión en algunas zonas de Michoacán cuando Estados Unidos emitió la alerta, tras la que ordenó fortalecer la vigilancia y acelerar el diálogo.

La mandataria afirmó que 45 empacadoras recuperaron la posibilidad de exportar en menos de 48 horas y confió en que todas las restantes reanuden operaciones esta semana.

EFE