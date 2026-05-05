Meta usará en la UE nuevas medidas de verificación de edad basadas en la IA

NUEVA YORK.- Meta va a empezar a usar en la Unión Europea la inteligencia artificial para el análisis de texto, con el objetivo de identificar de forma proactiva las cuentas que se sospeche que pertenecen a adolescentes, incluso si indican una fecha de nacimiento de adulto.

La IA ayudará a hacer un análisis de contexto para identificar y eliminar las cuentas de personas que Meta cree que son menores de 13 años (14 en España).

En el caso de Instagram, los perfiles que tengan más de 13 años quedarán ubicados directamente en la cuentas de adolescentes, que incluyen por defecto las protecciones adecuadas por edad, las cuales limitan quién puede contactar con ellos y el contenido que ven.

Este uso de la IA, que ya existía en Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, se amplia ahora, para Instagram, a los 27 países de la Unión Europea y Brasil.

En el caso de Facebook, la empresa lo está extendiendo ahora, por primera vez, a Estados Unidos, y llegará al Reino Unido y la UE en junio.

La IA se usará para analizar perfiles completos en busca de pistas que aporten más contexto —como celebraciones de cumpleaños o menciones a notas escolares— para determinar si es probable que una cuenta pertenezca a un menor de edad, ha informado la compañía Meta en su web.

Esas señales se buscan en diversos formatos, como publicaciones, comentarios, biografías y pies de foto, y se está ampliando a espacios como Instagram Reels, Instagram Live y los grupos de Facebook.

EFE